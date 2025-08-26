Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 37,80 EUR nach.

Um 09:22 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 37,80 EUR ab. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,80 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 37,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 47,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 35,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 7,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

