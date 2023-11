Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 4,05 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 4,05 EUR zu. Bei 4,09 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.217 Uniper-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,05 EUR erreichte der Titel am 01.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 48,41 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,40 EUR.

Am 04.05.2023 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.209,00 EUR – eine Minderung von 50,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68.757,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

