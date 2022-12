Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit sattem Kursplus

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,43 EUR

-3,57% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 6,2 Prozent im Plus bei 2,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 2,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.821 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 12,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 03.05.2022. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -16,392 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie bricht ein: Uniper-Chef hält Zurückzahlung milliardenschwerer Staatshilfen für ein "sehr ambitioniertes Ziel"

Uniper-Aktie in Rot: Einstieg des Bundes vollzogen - Uniper muss SDAX verlassen - SFC Energy rückt nach

Uniper-Aktie legt kräftig zu: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre - Rettungspaket abgesegnet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images