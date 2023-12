Uniper Aktie News: Uniper am Mittag verlustreich

Uniper im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 57,42 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 57,42 EUR. Bei 56,48 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,69 EUR. Zuletzt wechselten 12.841 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 161,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 180,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 27,20 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,50 EUR.

Am 04.05.2023 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 16,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -169,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.209,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Uniper am 28.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -211,280 EUR je Uniper-Aktie.

