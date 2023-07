Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag in Rot

Kurs der Uniper

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,57 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 5,57 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,57 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 168.057 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,55 EUR. 53,50 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 166,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,62 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 34.209,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,25 Prozent verringert.

Uniper wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Am 07.08.2024 wird Uniper schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -10,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

