Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 37,65 EUR.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 37,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 37,35 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,35 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.869 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.08.2025 Kursverluste bis auf 35,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Uniper-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,74 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,04 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt