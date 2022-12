Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,14 EUR

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 2,13 EUR. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 2,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 428.152 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.12.2021 auf bis zu 42,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,97 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Abschläge von 1,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Uniper gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 68.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.050,00 EUR umgesetzt.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -16,392 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

