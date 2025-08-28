Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Freitagmittag schwächer

So entwickelt sich Uniper

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 37,15 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 37,15 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 37,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 431 Uniper-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,78 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 33,40 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 5,65 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

