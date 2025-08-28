Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 37,25 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 0,9 Prozent auf 37,25 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 37,10 EUR. Bei 37,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 49,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 5,91 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je Uniper-Aktie.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

