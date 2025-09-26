Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Uniper

So entwickelt sich Uniper

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,90 EUR nach. Bei 34,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 438 Uniper-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 59,66 Prozent zulegen. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 11,80 Mrd. EUR, gegenüber 13,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,13 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

