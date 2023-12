Uniper Aktie News: Uniper zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Im Tradegate-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 12,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Uniper legte um 13:59 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 12,9 Prozent auf 57,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 57,90 EUR. Bei 51,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 22.769 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 172,76 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 198,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,04 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,50 EUR.

Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,20 EUR, nach -169,40 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Uniper Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -211,280 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Umwelthilfe wirft Uniper Wassersverschmutzung vor

Uniper-Aktie zweistellig stärker: Aktionäre segnen Kapitalschnitt ab - Dividende ab 2024 möglich

Uniper-Aktie wechselt ins Plus: Uniper rechnet wegen Schiedsurteil mit Ergebnisbelastung