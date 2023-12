Aktienkurs im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Vormittag

29.12.23 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 52,76 EUR.

Das Papier von Uniper legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 52,76 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,76 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,18 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 294 Aktien. Am 01.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 161,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 205,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 47,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 11,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 2,50 EUR angegeben. Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -169,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34.209,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.757,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Uniper-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025. Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -211,280 EUR je Uniper-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie Uniper-Aktie leichter: Umwelthilfe wirft Uniper Wassersverschmutzung vor Uniper-Aktie zweistellig stärker: Aktionäre segnen Kapitalschnitt ab - Dividende ab 2024 möglich Uniper-Aktie wechselt ins Plus: Uniper rechnet wegen Schiedsurteil mit Ergebnisbelastung

