Uniper Aktie News: Uniper am Mittag auf Höhenflug

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,49 EUR

18,01% Charts

News

Analysen

Um 11:43 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 17,2 Prozent auf 5,43 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,55 EUR an. Bei 4,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.746.678 Aktien.

Am 31.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 355,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 2,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,52 Prozent.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach -8,47 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

EnBW-Aktie fällt ins Minus: Nach Aufschwung rechnet EnBW mit nachlassender Gewinnentwicklung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images