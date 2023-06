Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,89 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,00 EUR zu. Mit einem Wert von 4,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 58.544 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.07.2022 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 69,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 133,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 9,86 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -8,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Talanx-Aktie in Grün: Investition in Wasserkraft aus Schweden

E.ON- und Uniper-Aktien sehr fest: Bundesnetzagentur will Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Gewinnmöglichkeiten ermöglichen

Uniper-Aktie bricht zweistellig ein: Derzeit große Kursbewegungen in beide Richtungen