Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 5,73 EUR.

Die Uniper-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 5,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 5,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.637 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 174,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,62 EUR.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -8,47 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34.209,00 EUR, gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,25 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Laut Analysten dürfte Uniper im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR einfahren.

