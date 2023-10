Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit sattem Kursplus

Kurs der Uniper

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 8,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,5 Prozent auf 4,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Uniper-Aktie bei 4,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.360 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,55 EUR. 78,24 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 EUR am 28.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 56,43 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,40 EUR.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -8,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 34.209,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.757,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uniper.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

