Uniper erhöht Kapital um gut 5,5 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat die im Rahmen des mit der Bundesregierung und der finnischen Mutter Fortum vereinbarten Rettungspakets geplante Kapitalerhöhung gestartet. Wie Uniper mitteilte, hat die Maßnahme ein Volumen von gut 5,5 Milliarden Euro. Ausgegeben werden sollen knapp 3,3 Milliarden neue Aktien zu einem Preis von 1,70 Euro je Aktie. Gezeichnet werden dürfen die neuen Aktien nur vom Bund.

Die Aktionäre hatten zu Wochenbeginn auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Kapitalmaßnahme zugestimmt. Von der Europäische Kommission kam am Dienstag die hierfür notwendige beihilferechtliche Genehmigung. Das Rettungspaket umfasst neben einer Kapitalerhöhung auch die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro, um künftige Verluste in den Jahren 2022 bis 2024 zu kompensieren. Die Bundesregierung wird nach der Übernahme der Uniper-Anteile von Fortum und der Kapitalerhöhung mit 99 Prozent an dem Versorger beteiligt sein.

Uniper war infolge der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland in massive Schieflage geraten, weil das Unternehmen teuer Ersatz beschaffen musste, um seine Verträge zu erfüllen.

December 21, 2022 11:56 ET (16:56 GMT)