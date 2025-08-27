DAX24.083 +0,2%ESt505.409 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.521 -0,1%Nas21.673 +0,4%Bitcoin96.938 +1,5%Euro1,1661 +0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.405 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Wall Street stabil erwartet -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Uniper-Finanzchefin Dönges wechselt zu Autozulieferer Aumovio

28.08.25 15:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
76,26 EUR 0,66 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung von Continental stehende Autozulieferer Aumovio hat seinen Vorstand komplett. Spätestes zum 1. März 2026 soll Jutta Dönges beim Unternehmen den Posten als Finanzvorstand übernehmen, wie Aumovio am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die 52-Jährige kommt vom Energiekonzern Uniper, wo sie ebenfalls bislang das Finanzressort im Vorstand unter sich hat. Uniper bestätigte den Weggang in einer separaten Mitteilung.

Wer­bung

Zuvor war die studierte Wirtschaftsingenieurin Dönges unter anderem in Führungspositionen bei internationalen Finanzdienstleistern tätig. 2016 übernahm sie die Führung des Leitungsausschusses der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung in Frankfurt. Von 2018 bis 2022 war Dönges Geschäftsführerin der Finanzagentur GmbH in Frankfurt.

Bei Aumovio hatte bislang Vorstandschef Philipp von Hirschheydt die Leitung der Finanzen interimistisch übernommen. Dönges wird als neue Finanzchefin dort für drei Jahre bestellt. Aumovio soll am 18. September über eine Börsennotierung vom Reifenkonzern Continental als eigenständiges Unternehmen abgespalten werden./tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Continental BuyUBS AG
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen