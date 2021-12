Uniper startet erstes Projekt mit Fortum bei erneuerbaren Energien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die finnische Fortum und ihre deutsche Tochtergesellschaft Uniper bringen in Europa ihr erstes Projekt im Wind- und Solargeschäft an den Start. Fortum beginne mit dem Bau der 380-Megawatt-Windparks Pjelax-Böle und Kristinestad Norr im finnischen Närpes und in Kristinestad in Partnerschaft mit dem Energieunternehmen Helen Ltd, teilte Uniper am Mittwochnachmittag mit. Die Gesamtinvestitionen für die Projekte beliefen sich auf ca. 360 Millionen Euro, wovon Fortums Anteil 216 Millionen Euro betrage. Das Geschäftsmodell von Fortum und Uniper für Wind- und Solar umfasst nach eigenen Angaben die Entwicklung, den Bau, das Asset Management sowie Partnerschaften und andere Formen der Zusammenarbeit.

Fortum hatte Uniper nach erbitterten Widerstand übernommen und hält über 75 Prozent an der ehemaligen Eon-Kraftwerkstochter.

December 22, 2021 10:50 ET (15:50 GMT)