Uniper verliert mehr als halbes Grundkapital nach Milliardenverlust

FRANKFURT (Dow Jones)--Der vom Staat zu rettende Versorger Uniper ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres tief in die roten Zahlen gerutscht und hat mehr als die Hälfte seines Grundkapitals aufgebraucht. Der unter der Energiekrise leidende Konzern schrieb ein bereinigtes EBIT von minus 4,8 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist noch 614 Millionen Euro verdient hatte.

Seit Mitte Juni 2022 wird das Finanzergebnis von Uniper durch die russischen Gaslieferbeschränkungen negativ beeinflusst. Um die Versorgungssicherheit der Kunden zu gewährleisten, muss Uniper Gasmengen zu deutlich höheren Preisen einkaufen, als das Unternehmen dann mit dem Verkauf erzielt. Das bereinigte Nettoergebnis wird in den ersten neun Monaten deshalb bei minus 3,2 Milliarden Euro erwartet, wie Uniper mitteilte.

Zusätzlich wird Unipers IFRS-Eigenkapital zum 30. September 2022 mit einem nicht-operativen Bewertungs-Effekt in zweistelliger Milliardenhöhe belastet werden, um Verluste aus Gaslieferbeschränkungen zu antizipieren, die auch in den kommenden Quartalen voraussichtlich noch weiter anfallen werden. Damit tritt ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ein, so dass eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden muss, die in der zweiten Dezemberhälfte 2022 stattfinden soll.

Die Bundesregierung, Uniper und deren Muttergesellschaft Fortum hatten sich im September auf ein finanzielles Stabilisierungspaket geeinigt. Im Rahmen des Stabilisierungspakets wird die kurzfristige Liquidität von Uniper durch Kreditlinien der bundeseigenen KfW sichergestellt. Der Bund wird sich mit rund 99 Prozent an Uniper beteiligen, indem er 8 Milliarden Euro Eigenkapital für neue Aktien zu je 1,70 Euro zahlt. Ein darüber hinausgehender Bedarf an Eigenkapital wird durch zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen durch den Bund als Teil des Stabilisierungspakets gedeckt werden.

Die Einzelheiten dieser zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen werden derzeit zwischen der Bundesregierung und Uniper final abgestimmt. Alle von Uniper veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 werden wie angekündigt am 3. November 2022 veröffentlicht.

