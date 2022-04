Uniper will Wasserstoff in ehemaligen Erdgasspeicher speichern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Uniper erprobt die großvolumige Speicherung von Wasserstoff im ehemaligen Erdgasspeicher Krummhörn. Die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage mit einem Speichervolumen von bis zu 250.000 Kubikmeter Wasserstoff ist bis 2024 geplant, teilte das MDAX-Unternehmen mit.

Die bestehenden Gasspeicher sind für Erdgas ausgelegt und müssen für die Verwendung von Wasserstoff umgerüstet werden, führt Uniper aus. Dies solle im Salzkavernenspeicher im norddeutschen Krummhörn in großem Maßstab und in realer Umgebung erprobt werden. Uniper will hierzu rund 10 Millionen Euro investieren.

Die Nähe zu Wilhelmshaven ermögliche die Anbindung an das dort geplante Importterminal für das Wasserstoffderivat Ammoniak sowie eines Großelektrolyse-Projekts, so Uniper.

April 11, 2022 09:58 ET (13:58 GMT)