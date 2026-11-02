Uniserve Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.11.26 06:35 Uhr

Uniserve Communications hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniserve Communications ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net