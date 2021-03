United Airlines kauft 25 Boeing 737 Max

Von Alison Sider

NEW YORK (Dow Jones)--United Airlines kauft bei Boeing 25 Maschinen des Typs 737 Max. Die US-Fluggesellschaft teilte das Auftragsvolumen nicht mit. Zu Listenpreisen werden die Max zwischen 122 Millionen und 135 Millionen US-Dollar in Abhängigkeit des Modells verkauft. In der Regel erhalten Airlines allerdings Nachlässe für größere Aufträge.

Die Order gibt Boeing Aufschwung, nachdem der Konzern viele Max-Bestellungen während eines fast zweijährigen Flugverbots nach zwei tödlichen Abstürzen des Jets verloren hat. Die USA haben die Max im November wieder für Passagierflüge zugelassen, wobei das Flugzeug unter anderem Software-Updates und die Piloten ein zusätzliches Training absolvieren müssen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2021 14:27 ET (19:27 GMT)