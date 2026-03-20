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United Airlines kürzt Flugplan wegen hoher Spritpreise

21.03.26 09:13 Uhr
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United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft United Airlines kürzt nach dem drastischen Anstieg der Spritpreise durch den Iran-Krieg ihren Flugplan. Insgesamt würden rund fünf Prozent der für dieses Jahr geplanten Kapazitäten zeitweise stillgelegt, kündigte Firmenchef Scott Kirby an. United stelle sich aktuell darauf ein, dass der Erdölpreis auf 175 Dollar (151 Euro) pro Barrel steigen und nicht vor Ende 2027 unter die Marke von 100 Dollar (86 Euro) pro Barrel sinken werde. Zugleich sei möglich, dass es nicht so schlimm kommen werde, schränkte Kirby ein.

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Der Kerosin-Preis habe sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt, gab der United-Chef zu bedenken. Auf dem aktuellen Niveau würde das für die Fluggesellschaft zusätzliche Spritkosten von elf Milliarden Dollar jährlich bedeuten. Zugleich versicherte Kirby den Mitarbeitern, dass die Airline ein solides Finanzpolster habe und nicht an Investitionen in die Zukunft sparen wolle.

Unrentable Flüge

Rund ein Prozent der Kapazitäten falle bereits durch die aktuell ausgesetzten Flugverbindungen nach Tel Aviv und Dubai weg, hieß es. Zudem sollen in den nächsten zwei Quartalen derzeit unrentable Strecken nicht bedient werden, die etwa drei Prozent der Kapazität ausmachen. Dabei gehe es etwa um Nachtflüge oder Verbindungen an Dienstagen, Mittwochen oder Samstagen. Zusätzlich werde ein Prozent am United-Drehkreuz Chicago eingespart.

Die Ölpreise steigen aktuell, weil aus Angst vor iranischen Angriffe so gut wie keine Tanker die Straße von Hormus passieren. Die Meerenge zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine wichtige Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas./so/DP/nas

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DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
DatumRatingAnalyst
11.12.2018United Continental OutperformImperial Capital
17.10.2018United Continental BuyDeutsche Bank AG
10.01.2018United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.12.2017United Continental BuyStandpoint Research
20.10.2017United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
04.12.2018United Continental In-lineImperial Capital
18.10.2018United Continental In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
09.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
11.02.2009Continental Airlines underweightBarclays Capital
17.07.2008Continental Airlines underweightLehman Brothers Inc.

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