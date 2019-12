United Airlines vereinbart mit Airbus Kauf von 50 Flugzeugen

Von Alison Sider

NEW YORK (Dow Jones)--Die United Airlines Holdings Inc. hat mit Airbus den Kauf von 50 Langstreckenflugzeugen vereinbart, um ihre veraltete Flotte aus Boeing-757-Maschinen zu ersetzen. Die Boeing-Maschinen sollen in den kommenden Jahren ausgemustert werden.

Die US-Airline wird die Maschinen des Typs A321XLR mit einem Mittelgang ab 2024 in Betrieb nehmen, um von ihren Drehkreuzen nahe New York und Washington nach Europa zu fliegen, wie United-CCO Andrew Nocella sagte. Da die Maschinen eine größere Reichweite hätten, biete sich auch die Möglichkeit, neue Strecken anzubieten.

Der Auftrag an Airbus ist ein Rückschlag für den US-Konkurrenten Boeing. United habe nicht ausgeschlossen, das von Boeing vorgeschlagene Mittelstreckenmodell, das als NMA bekannt ist, zu kaufen, sagte Nocella. Der Hersteller muss aber noch entscheiden, ob das Modell tatsächlich gebaut wird. Boeing konzentriert sich zurzeit darauf, seine 737 Max, die nach zwei Abstürzen mit einem Flugverbot belegt ist, wieder in Betrieb zu nehmen. United hatte darauf gehofft, das neue Mittelstreckenflugzeug etwa ab 2025 in Betrieb nehmen zu können.

"Wir werden uns das Flugzeug genau ansehen", sagte Nocella in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Boeing habe kein Modell, das mit dem A321XLR konkurrieren könne, der bis zu rund 7.500 Kilometer fliegen könne und damit weiter als die 737 Max 10, die United bereits bestellt hat. Boeing war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

