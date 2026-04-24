United Airlines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

18.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat United Airlines im vergangenen Quartal 24.898,52 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Airlines 17.501,98 Milliarden ARS umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 693,19 ARS gegenüber 682,34 ARS im Vorjahresquartal.

United Airlines hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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