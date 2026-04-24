United Airlines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
United Airlines hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 693,19 ARS gegenüber 682,34 ARS im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat United Airlines im vergangenen Quartal 24.898,52 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Airlines 17.501,98 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Airlines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Airlines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle United Airlines Aktie News
United Airlines Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Airlines nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.