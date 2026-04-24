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United Airlines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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United Airlines hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 693,19 ARS gegenüber 682,34 ARS im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat United Airlines im vergangenen Quartal 24.898,52 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Airlines 17.501,98 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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