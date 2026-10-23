United Airlines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
United Airlines hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 941,89 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 770,54 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26.809,47 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Airlines einen Umsatz von 20.226,75 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Airlines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Airlines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen