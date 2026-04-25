United Arab Bank Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

24.07.26 06:35 Uhr

United Arab Bank Bearer präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Arab Bank Bearer ein EPS von 0,050 AED je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 414,0 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,1 Millionen AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net