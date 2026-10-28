United Arab Bank Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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United Arab Bank Bearer hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 417,1 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Arab Bank Bearer 387,6 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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