United Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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United Bank lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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