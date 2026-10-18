United Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
United Bank hat am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 12,24 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,12 PKR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 311,54 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 379,56 Milliarden PKR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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