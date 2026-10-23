United Carton Industries Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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United Carton Industries Company Registered hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,72 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Carton Industries Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 405,1 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 371,5 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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