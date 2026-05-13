United Electronics Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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United Electronics Company Registered äußerte sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 1,36 SAR. Im letzten Jahr hatte United Electronics Company Registered einen Gewinn von 1,63 SAR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 2,24 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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