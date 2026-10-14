United Express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,05 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,05 Millionen USD in den Büchern standen.

United Express hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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