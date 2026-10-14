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United Express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United Express hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,05 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,05 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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