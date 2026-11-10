United International Transportation Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.11.26 06:35 Uhr

United International Transportation Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 716,8 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 630,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net