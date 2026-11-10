United International Transportation Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
United International Transportation Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 SAR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 716,8 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 630,0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United International Transportation Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United International Transportation Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen