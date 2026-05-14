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United International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
United International Holding Company Registered Shs Reg S
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United International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 SAR. Im Vorjahresviertel hatte United International 0,830 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat United International 205,0 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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