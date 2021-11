United-Internet-Chef plant keinen Rückzug von der Börse

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch nach der Mehrheitsübernahme durch Gründer, Vorstandschef und Hauptaktionär Ralph Dommermuth soll United Internet an der Börse bleiben. "Ein Rückzug von der Börse ist nicht geplant", sagte der Manager dem Magazin Börse Online. Der MDAX-Konzern hatte am Vorabend mitgeteilt, dass Dommermuth seinen Anteil auf 51 von 42 Prozent aufstocken will.

"United Internet steht mit starken Marken dafür, die digitale Zukunft aktiv zu gestalten und voranzutreiben.", sagte Dommermuth. "Deswegen führen wir in den nächsten Jahren anspruchsvolle Investitionsprogramme durch. Ich glaube fest daran, dass diese den Unternehmenswert langfristig steigern werden." Das sei der Grund, warum er die Aufstockung plane.

