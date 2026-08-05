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United Internet verdient mehr - Jahresprognose bestätigt

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MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat im ersten Halbjahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl Erlös und Gewinn gesteigert. An seiner Prognose für 2026 hält das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth fest.

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Der Umsatz der ersten sechs Monate kletterte im Jahresvergleich um gut drei Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Dies entsprach etwa den mittleren Erwartungen von Analysten. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 550.000 auf knapp 30,3 Millionen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut fünf Prozent auf 676 Millionen Euro. Hier hatten Branchenexperten weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich stieg der Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen um fast 60 Prozent auf 75 Cent. Als einen Grund dafür nannte der Konzern geringere Steueraufwendungen./err/stw/zb

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14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)