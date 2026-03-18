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United Internet wächst profitabel und will das auch 2026 tun

19.03.26 07:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,30 EUR -0,20 EUR -0,78%
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DOW JONES--United Internet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das Ergebnis überproportional zu den Einnahmen gesteigert und rechnet für 2026 mit erneut profitablem Wachstum.

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Bereinigt um das im Oktober verkaufte Geschäftsfeld Energy und die zum Verkauf gestellte Einheit Sedo der Tochtergesellschaft Ionos stieg der Umsatz 2025 um 1,9 Prozent zum Vorjahr auf 6,1 Milliarden Euro, wie der Internetdienstleister aus Montabaur mitteilte. Das bereinigte EBITDA legte um 2,4 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro zu. Wegen erhöhter Netzabschreibungen sank das bereinigte EBIT unterdessen auf 585 von 599 Millionen Euro. Nach geringeren Steueraufwendungen legte der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführtem Geschäft allerdings auf 1,23 Euro von 86 Cent im Vorjahr zu,

Die Aktionäre sollen 50 Cent Dividende pro Anteilsschein bekommen, das wären 10 Cent mehr als im Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwartet der Mutterkonzern der ebenfalls börsennotierten Gesellschaften Ionos (Webhoster) und 1&1 (Telekomanbieter) sowie Betreiber der Internetplattformen Web.de und GMX einen Umsatz von etwa 6,25 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 1,45 Milliarden Euro.

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Die Kapitalinvestitionen sollen auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken, nach 731 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 02:56 ET (06:56 GMT)

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DatumRatingAnalyst
17.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
10.02.2026United Internet BuyUBS AG
15.01.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026United Internet BuyUBS AG
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10.02.2026United Internet BuyUBS AG
15.01.2026United Internet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026United Internet BuyUBS AG
05.01.2026United Internet BuyUBS AG
10.12.2025United Internet KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.03.2026United Internet Equal WeightBarclays Capital
26.11.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

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