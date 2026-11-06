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United Labels: Dynamisches Wachstum bei E-Commerce

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United Labels: Dynamisches Wachstum bei E-Commerce

Die United Labels AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 im E-Commerce-Segment kräftig zugelegt. Die Analysten von GBC erhöhen ihr Kursziel und erneuern das Kaufvotum.

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Aktien
United Labels AG
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Charts | News | Analysen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang auf 6,23 Mio. Euro (HJ 2025: 7,30 Mio. Euro) verbucht, im E-Commerce-Segment die Erlöse hingegen verdoppelt. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen bedingt durch den vorteilhafteren Umsatzmix das EBIT auf 0,51 Mio. Euro (HJ 2025: 0,43 Mio. Euro) verbessert. Das Nettoergebnis sei auf 0,26 Mio. Euro (HJ 2025: 0,14 Mio. Euro) gestiegen. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 habe das Management die bisherige Unternehmensguidance zwar nicht konkret bestätigt, jedoch weiterhin eine positive operative Entwicklung für das Geschäftsjahr 2026 in Aussicht gestellt. Angesichts des anhaltend schwierigen Großkundengeschäfts (schwächere stationäre Nachfrage, verstärkter Margendruck etc.) habe sich der Schwerpunkt der United Labels-Wachstumsstrategie zuletzt noch stärker auf das ohnehin margenstärkere Fachhandels-/E-Commerce-Segment verlagert. Die vom Unternehmen angepeilte weitere Expansion im Onlinebusiness sehe das Analystenteam unverändert als zentralen Wachstumsfaktor für den Konzern an. Vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsentwicklung im Großkundenbereich im ersten Halbjahr 2026 deutlich unter den Erwartungen von GBC gelegen habe und sich das Marktumfeld für diesen Geschäftsbereich weiterhin als eher schwierig gestalte, passe das Analystenteam die bisherigen Umsatzprognosen für dieses Segment für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre signifikant nach unten an. Andererseits werde für das Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment eine Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums erwartet. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 4,90 Euro (zuvor: 4,00 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026, 12:15 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.11.2026 um 10:16 Uhr fertiggestellt und 06.11.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=937ca66164b31936bdf52077932632a6
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