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United Labels stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

21.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Labels AG
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United Labels hat sich am 19.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,6 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte United Labels ein EPS von 0,020 EUR je Aktie vermeldet.

United Labels hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 21,54 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,45 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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