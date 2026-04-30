Analystenprognosen

United Parcel Service-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 22:30 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die United Parcel Service-Aktie im abgelaufenen Monat.

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Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der United Parcel Service-Aktie abgegeben. 5 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,50 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,70 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,80 USD gleich. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 123,00 USD 13,05 29.04.2026 Deutsche Bank AG 106,00 USD -2,57 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 118,00 USD 8,46 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 106,00 USD -2,57 28.04.2026 Jefferies & Company Inc. 135,00 USD 24,08 08.04.2026 Redaktion finanzen.net

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