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United Parcel Service-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 22:30 Uhr
United Parcel Service-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die United Parcel Service-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
92,80 EUR 1,62 EUR 1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der United Parcel Service-Aktie abgegeben.

5 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,50 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,70 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,80 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG123,00 USD13,0529.04.2026
Deutsche Bank AG106,00 USD-2,5729.04.2026
JP Morgan Chase & Co.118,00 USD8,4629.04.2026
JP Morgan Chase & Co.106,00 USD-2,5728.04.2026
Jefferies & Company Inc.135,00 USD24,0808.04.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026United Parcel Service BuyUBS AG
29.04.2026United Parcel Service HoldDeutsche Bank AG
29.04.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026United Parcel Service BuyUBS AG
08.04.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026United Parcel Service OutperformBernstein Research
28.01.2026United Parcel Service BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026United Parcel Service HoldDeutsche Bank AG
29.04.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service Inc. (UPS) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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