United Parcel Service-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
Das sind die Ergebnisse der Experten für die United Parcel Service-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der United Parcel Service-Aktie abgegeben.
5 Experten empfehlen die United Parcel Service-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 118,50 USD. Dies kommt einem Anstieg von 9,70 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 108,80 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|123,00 USD
|13,05
|29.04.2026
|Deutsche Bank AG
|106,00 USD
|-2,57
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|118,00 USD
|8,46
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|106,00 USD
|-2,57
|28.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|135,00 USD
|24,08
|08.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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