United Parcel Service-Aktie: Was Analysten von United Parcel Service erwarten
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der United Parcel Service-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der United Parcel Service-Aktie abgegeben.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von United Parcel Service mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 104,22 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|124,00 USD
|18,98
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|115,00 USD
|10,34
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|118,00 USD
|13,22
|28.07.2026
|Bernstein Research
|133,00 USD
|27,61
|24.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle United Parcel Service Aktie News
United Parcel Service Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG