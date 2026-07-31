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Analysen

United Parcel Service-Aktie: Was Analysten von United Parcel Service erwarten

United Parcel Service-Aktie: Was Analysten von United Parcel Service erwarten

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der United Parcel Service-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
90.62 EUR -0.48 EUR -0.53 %
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Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der United Parcel Service-Aktie abgegeben.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von United Parcel Service mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 104,22 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG124,00 USD18,9829.07.2026
JP Morgan Chase & Co.115,00 USD10,3429.07.2026
JP Morgan Chase & Co.118,00 USD13,2228.07.2026
Bernstein Research133,00 USD27,6124.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

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United Parcel Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Parcel Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
30.06.26 United Parcel Service Buy UBS AG