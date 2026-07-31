United Parcel Service-Aktie: Was Analysten von United Parcel Service erwarten

Analysen

31.07.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der United Parcel Service-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,99 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der United Parcel Service-Aktie von 104,22 USD.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von United Parcel Service mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die United Parcel Service-Aktie zu verkaufen.

Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der United Parcel Service -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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