United Polyfab Gujarat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United Polyfab Gujarat äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Polyfab Gujarat 0,170 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 1,72 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Polyfab Gujarat 1,53 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,770 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat United Polyfab Gujarat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,82 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 6,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net