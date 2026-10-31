United Polyfab Gujarat stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

United Polyfab Gujarat äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Polyfab Gujarat 0,330 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,30 Prozent auf 1,83 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte United Polyfab Gujarat 1,85 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net