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United Super Markets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Super Markets Holdings Inc.
791.00 JPY -1.00 JPY -0.13 %
Charts | News | Analysen

United Super Markets hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat United Super Markets 271,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 243,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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