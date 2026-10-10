United Super Markets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat United Super Markets 271,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 243,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

United Super Markets hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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