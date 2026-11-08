United Van Der Horst stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
United Van Der Horst lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Van Der Horst in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,1 Millionen INR im Vergleich zu 86,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Van Der Horst
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Van Der Horst
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen