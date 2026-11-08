United Van Der Horst stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

08.11.26 06:35 Uhr

United Van Der Horst lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Van Der Horst in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 100,1 Millionen INR im Vergleich zu 86,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net