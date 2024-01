United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,04 EUR.

Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel um 14:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,04 EUR. Bei 23,20 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 22,82 EUR. Mit einem Wert von 23,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 100.368 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 23,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 86,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,33 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Am 20.03.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

