United Internet-Aktie aktuell: United Internet kaum verändert

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Bayer will Corona-Impfstoff von CureVac produzieren -- Stabilus legt dank Automarkt-Erholung zu -- FMC, K+S, Sartorius, Deutsche Bank, Commerzbank im Fokus

Nintendo räumt dank Switch-Konsole im Weihnachtsgeschäft ab. Erholung in Chinas Industrie verliert etwas an Fahrt. ASOS übernimmt Topshop und weitere Marken. BP verkauft Anteil an Gasfeld in Oman. thyssenkrupp: Erste Anzeichen einer Erholung im Auftaktquartal. Noch 8 statt 50: Robinhood schränkt weiter Handel mit GameStop-Aktien ein. Siemens Healthineers mit mehr als verdoppeltem Free Cashflow.