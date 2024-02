United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,18 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,18 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.794 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,64 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,80 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,03 EUR an.

Am 10.11.2023 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 21.03.2024 gerechnet. United Internet dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

